"The City": зиплайн в "Лужниках", фильм "Ленин.Неизбежность" и Vintage Marketplace

В "Лужниках" открыли зиплайн – это первый троллейный маршрут в Москве. По сути, это два стальных троса, по которым можно спуститься с крыши главного стадиона страны к веревочному парку.

В конце октября в прокат выходит фильм "Ленин.Неизбежность". В ролях молодожены Федор Бондарчук и Паулина Андреева, а вождя народов сыграл Евгений Миронов. Историческая драма расскажет о том, как посвятивший всю свою жизнь подготовке революции, Ленин упустил ее начало и теперь ищет любую возможность вернуться в Россию, чтобы взять ситуацию в свои руки.

Vintage Marketplace пройдет в особняке Лемана на Патриарших 28 сентября. Здесь можно будет купить эксклюзивную одежду за приемлемые деньги, в том числе от известных брендов. Редкие вещи находят по всему миру байеры. Подробнее – в сюжете проекта The City.