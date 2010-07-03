Спортивный комментатор оценил сообщения об отстранении сборной России от ЧМ-2022

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Угрозу отстранения российской сборной от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре оценил спортивный комментатор Георгий Черданцев.

По его словам, сборную РФ не отстранят от участия в ЧМ-2022.

"Потому что у ФИФА и WADA с антидопинговым мировым руководством свои собственные взаимоотношения, которые не имеют никакого отношения к отношениям WADA и Международного олимпийского комитета. Все эти разборки, которые сейчас происходят, они касаются олимпийских видов спорта в основном. Это легкая атлетика и те федерации, у которых есть действительно проблемы", – рассказал Черданцев Москве 24.

Он отметил, что у РФС никогда не было проблем с допингом.

"Сборную проверяют регулярно иностранные офицеры, которые работают в антидопинговых службах. Это разговоры ни о чем по большому счету, потому что сейчас и в отношении сборной России по олимпийскому виду спорта никаких решений не принято, это все на уровне разговоров. А футбол – это просто, вычеркните его раз и навсегда, это просто бред, и этого никогда не было и быть не может", – пояснил спортивный комментатор.

Также возможную угрозу отстранения российской сборной прокомментировали в РФС. Директор по коммуникациям футбольного союза Кирилл Мельников подчеркнул, что со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет никаких претензий к РФС.

Американский еженедельный новостной журнал Newsweek сообщил, что сборную России могут не допустить к мундиалю. Такой исход возможен в случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции после очередного скандала с Московской антидопинговой лабораторией.

Ранее сообщалось, что России во Всемирном антидопинговом агентстве дали три недели, чтобы объяснить ситуацию с данными о допинг-пробах. Россию заподозрили в манипулировании результатами. Об этом ранее писали зарубежные СМИ. Сейчас идет проверка, которая должна закончиться в октябре. Если подозрения WADA подтвердятся, то российскую сборную могут отстранить от Олимпийских игр в 2020 году в Токио.

WADA восстановило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах осенью 2018 года. Среди обязательных условий – передача на перепроверку всех подозрительных проб и предоставление международным экспертам доступа к базе данных московской лаборатории.

В 2016 году на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские легкоатлеты выступали под нейтральным флагом.

