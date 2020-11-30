Свыше 200 животных из приютов обрели хозяев после запуска тематического поезда в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 200 животных обрели хозяев после запуска в метро тематического поезда с изображением кошек и собак из приютов. Он начал курсировать в подземке в ноябре, сообщили на портале мэра и правительства столицы.
"30 ноября отмечают Всемирный день домашних животных. Но многие кошки и собаки все еще живут в приютах и только надеются обрести дом", – говорится в сообщении.
В октябре Дептранс вместе с партнерами открыл онлайн-платформу по поиску хозяев бездомным собакам и кошкам "Хвосты и лапки". На сайте москвичи могут выбрать питомца и узнать информацию о подготовке дома к новому жильцу.
Кроме того, в начале ноября в подземке запустили тематический поезд, в вагонах которого можно было увидеть портреты более 70 собак и кошек из 15 приютов. QR-код с каждым снимком перенаправляет на подробную анкету питомца с описанием его истории, характера и состояния здоровья.
Чтобы обзавестись четвероногим другом из приюта, будущему хозяину нужно пройти собеседование, заключить договор и быть готовым отчитываться о жизни и здоровье животного.
Зоопсихолог Центра реабилитации временно бездомных животных "Юна" Яна Шкуренкова сказала, что животное стоит выбирать по темпераменту и по возрасту.
"Понятно, что с котенком или щенком нужно будет проводить больше времени: воспитывать, дрессировать, приучать к туалету. А некоторые люди принципиально приезжают за возрастными питомцами", – сказала она.
По словам зоопсихолога, перед тем как забрать любимца, с ним надо познакомиться. "С теми, кто хочет забрать собаку, я сначала предварительно говорю по телефону, выясняю, какие у них условия проживания, с какой целью хотят взять животное", – добавила Шкуренкова.
Ранее в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы заявили, что более 26 тысяч животных забрали горожане из приютов за 10 лет. В приютах столицы все еще содержится около 17 тысяч животных.
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