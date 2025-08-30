Более 600 корги поучаствовали в костюмированном параде на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Более 600 корги приняли участие в костюмированном параде, который прошел на ВДНХ в Москве, сообщает ТАСС.

Темой мероприятия стали советские мультфильмы, лето, счастье и позитив. Главной целью парада стало осознанное и грамотное отношение к питомцам в России, которое поможет решить проблему бездомных животных, сказала руководитель сообщества "Хвост ньюс" Алина Наумова.

Она считает, что культура должна складываться из позиции комфорта для всех – тех, кто любит собак, и тех, кто по каким-либо причинам не может их завести.

Парад корги начался от арки главного входа ВДНХ, после чего участники колонной начали движение в Узбекский парк, где прошли соревнования на полосе препятствий и конкурс костюмов. Затем состоялись корги-гонки, а завершилось мероприятие церемонией награждения победителей всех конкурсов.

В фудхолле "Дом российской кухни" вручили подарки каждому питомцу, который поучаствовал в "собачьем шествии".

"Недавно мы пришли к тому, что мало пускать хозяев с питомцами в заведения, поэтому мы разработали специальное меню и pet friendly (дружественное отношение к домашним животным. – Прим. ред.) сервис", – сказал бренд-менеджер концепции "Дома российской кухни" Кирилл Говорун.

В свою очередь, первый заместитель гендиректора ВДНХ Елена Жук напомнила, что в парке есть специальные места, которые можно посетить вместе с животными.

Между тем 31 августа в саду имени Баумана пройдет городской фестиваль "Защити своего питомца". Для гостей запланированы образовательная программа, творческие мероприятия, концерты и игры. Также все желающие могут бесплатно проконсультироваться у специалистов в мобильном ветеринарном пункте.