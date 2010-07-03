Медведи в Московском зоопарке уснули до весны

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Три медведя в Московском зоопарке впали в зимнюю спячку, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В продолжительный сон погрузились 27-летняя камчатская бурая медведица Роза и гималайские медведи Алладин 25 лет и Будур 24 лет. Устроились звери в своих берлогах, оборудованных в закрытых вольерах зоопарка.
Живут медведи на "Острове зверей", расположенных на новой территории зоосада. Посетителей просят соблюдать тишину, чтобы не разбудить животных. поскольку внезапное пробуждение может им навредить. Рядом с уличными вольерами установлены информационные таблички "Животное спит. Возвращайтесь весной".
Чтобы к холодам звери смогли накопить жировые запасы, их начали усиленно кормить еще летом. Медведей угощали сладкими фруктами, сухофруктами, свежими овощами, бахчевыми и рыбой. Также они ели свое любимое лакомство – мед. Есть его они предпочитают вместе с черным хлебом.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что еще в конце октября киперы стали оставлять в вольерах медведей солому, из которой можно сделать подстилку на время зимнего сна.
"Сначала звери растаскивали сухую траву по вольеру, но со временем стали частично ее уносить в берлоги. Кстати, у каждого медведя она своя. Конечно, наши специалисты немного помогли хищникам обустроить спальное место, но основную работу животные проделали сами", – поделилась она.
Киперы следят за сном медведей. Они заглядывают в вольеры через небольшое окно. Также за процессом сна хищников в течение всей зимы специалисты наблюдают по видеотрансляции, которая ведется круглосуточно. Акулова рассказала, во время зимней спячки нужно следить за изменением массы медведей. Если они чересчур быстро худеет, их могут разбудить для ветеринарного осмотра и в случае необходимости начать лечение. За зиму медведи в норме теряют до одной четверти своего веса.
В зимнюю спячку впадают не все медведи Московского зоопарка. К примеру, будут бодрствовать белые медведи Мурма и Врангель. За ними можно понаблюдать на новой территории зоосада. Кроме того, на старой территории зоопарка можно посмотреть на панда Диндин и Жуи, которые живут в павильоне "Фауна Китая".
Ранее сообщалось, что змеи, лягушки, насекомые, ежи и ужи в столице впали в спячку из-за наступления осенних холодов и сокращения светового периода. Таким образом, на текущий момент впали в спячку уже все животные, которые вообще в нее уходят. Так они пережидают зиму с ее неблагоприятными условиями для жизни.
1 ноября Московский зоопарк перешел на зимний режим работы. Теперь зоосад работает на час меньше – с 9:00 до 17:00. Кассы будут работать с 9:00 до 16:00. Такой график для посещений зоосада продлится до 28 февраля 2020 года.
Переход на зимний режим работы связан с сокращением светового дня, а также тем, что некоторые животные уходят в спячку. Зимой будут доступны теплые павильоны, а в вольерах с выходом на улицу останутся те виды животных, которым не страшен холод.
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