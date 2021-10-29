Ветеринары рассказали о признаках инсульта у питомца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ветеринары выделяют две фазы инсульта у питомцев: фазу апоплексического приступа, или удара, и фазу неврологического дефицита, сообщили Москве 24 в столичном Комитете ветеринарии.

Для первой фазы характерны расширение зрачков, потеря тонуса мышц, уменьшение частоты сердечных сокращений и изменение дыхания. Для второй – отказ от еды, асимметричная деформация морды с вываливанием языка, неестественный наклон головы, нарушение координации, слюноотделение, отказ конечностей, судороги.

При этих симптомах, а также при резком изменении поведения питомца специалисты советуют сразу обратиться к ветеринару.



Для точности при постановке диагноза, как правило, нужно сделать КТ или МРТ, подчеркивают ветеринары.

Специалист ветеринарного участка Кленово Александра Григорьева рассказала, что обычно инсульт развивается мгновенно, но бывают случаи, когда симптомы проявляются постепенно в течение нескольких дней.

"Все может начаться с вялого поведения и потери аппетита. Конечно, это могут быть проявления совершенно разных заболеваний, но надо понимать, что любое такое изменение – сигнал о том, что питомца надо показать ветеринару", – отметила Григорьева.

В столице работают 26 государственных ветеринарных клиник. Для консультации и оказания услуг можно предварительно записаться на прием к ветеринару онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25.

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