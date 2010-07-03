Собак бойцовских пород предложили запретить содержать в квартирах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Собак бойцовских пород нужно разрешить заводить только при наличии у граждан своего приусадебного участка, на котором животное можно выгуливать, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

По его словам, содержать собак бойцовских пород в квартирах нужно запретить.

"Я считаю, что крупным собакам – бойцовским и так далее – в городе не место. Если люди живут в селе, в небольших населенных пунктах, и у них есть свой приусадебный участок, то можно в вольере держать крупную собаку. Но крупная собака в городе, мне кажется, что это неправильно", – сказал Вострецов Агентству "Москва".

Он отметил, что в городе нет мест, где собаки могут свободно побегать, попрыгать в безопасности для людей. Кроме того, хозяева не убирают за своими питомцами, что портит городской пейзаж.

Ранее президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предложил ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.

Он выразил мнение, что за причинение легкого вреда здоровью следует наказывать штрафом до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до шести месяцев. За вред средней тяжести – до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до одного года либо обязательные работы до 250 часов.

"Мосгорсправка": выгул собак

Ранее Аманлиев предложил ввести административную ответственность за выгул опасных собак без поводка и намордника. За нарушение предлагается штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, также может грозить арест от пяти до 10 дней или обязательные работы до 30 часов.