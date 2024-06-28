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Фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая посетила конный клуб "Фили", передает Агентство "Москва".

"Очень здорово, что у нас в самом сердце Москвы есть такие профессиональные клубы, где можно и душой отдохнуть, и научиться верховой езде", – сказала Слуцкая.

Она отметила высокий профессионализм его сотрудников и особую заботу, которую они проявляют к лошадям.

"Все лошади ухоженные, видно, что довольные", – сказала Слуцкая.

Спортсменка напомнила об иппотерапии.

"Лошади – это животные, которые умеют работать с людьми, которые умеют лечить. И это действительно очень-очень важно. После того, как ты верхом немножечко проведешь время, чувствуешь себя обновленным", – сказала чемпионка.



Фигуристка Ирина Слуцкая посетила конный клуб "Фили"

Ранее Слуцкая организовала проверку состояния дна Мазиловского пруда. В рамках события был обнаружен ряд объектов, которые могут иметь научную ценность. Все находки будут переданы для изучения историкам. Для участников мероприятия также была организована лекция археолога Александра Бутенко на тему "История Мазиловского пруда и методы подводной археологии и экологии водоемов".

