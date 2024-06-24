Сенатор Святенко поприветствовала гостей выступлений поисковых собак в Марьине

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Депутат Мосгордумы, сенатор Российской Федерации Инна Святенко приняла участие в открытии показательных выступлений поисковых собак кинологического направления ДПСО "ЛизаАлерт" на площадке нового типа для выгула собак "Питомцы в Москве" в районе Марьино. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы сегодня в моем любимом Марьино. Здесь проходит праздник, который организовало правительство Москвы в рамках фестиваля "Лето в Москве". Сегодня здесь ветеринары, грумеры, кинологи, которые могут научить московских любителей собак новому, провести показательные выступления. Ну и, конечно же, здесь, на площадке, и хозяева со своими питомцами. Они тоже и показывают свое мастерство, и узнают, как обращаться с собакой в городе. Это очень хороший праздник, он важен для всех жителей Москвы, у которых есть четвероногие друзья. Очень важно, чтобы собака была социализирована, чтобы она понимала, что от нее требуется в городе. Это бремя обучения и заботы о питомце ложится на хозяев", – сказала Святенко журналистам.

Она добавила, что такие площадки, как та, где сегодня проходят показательные выступления, есть теперь в каждом районе.

"Теперь в каждом районе города Москвы, вне зависимости от того, находится он ближе к МКАД или к центральной части, есть такие прекрасные площадки", – сказала Святенко.

По ее словам, жители, пришедшие на мероприятие, с которыми успела пообщаться сенатор, благодарят за то, что в городе появляется инфраструктура для владельцев животных.

"Все благодарят за то, что у нас вот так хорошо выглядят площадки для выгула собак. Здесь прекрасное озеленение. Сюда можно прийти с детьми. Здесь настолько чисто и аккуратно, и каждый хозяин убирает за своей собакой. Это тоже важно. И здесь можно проводить и локальные соревнования, можно проводить экстерьерные выставки", – сказала Святенко.

Ранее сообщалось, что работы по обустройству площадки для выгула домашних животных площадью 560 квадратных метров завершились в районе Москворечье-Сабурово. Там установлены барьеры и стойки для прыжков, качели-балансир, платформа с наклонными спусками, вышка со ступенями и другие элементы, сказал председатель столичного комитета госстройнадзора Антон Слободчиков. Площадка огорожена сеткой, вдоль нее высажено более 700 кустарников.