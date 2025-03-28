Биолог Татаренко: с наступлением тепла нельзя стричь лаек, шпицев и чау-чау

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С наступлением тепла нельзя стричь лаек, шпицев и чау-чау. Такое заявление в беседе с News.ru сделала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

Биолог отметила, что у указанных пород собак особая структура шерсти, которую называют двойной.

"Она, во-первых, защищает их от жары. Во-вторых, если ее подстричь, у многих таких собак начинаются экземы, которые очень долго и трудно лечатся. Таких собак нужно хорошо вычесывать", – пояснила эксперт.

Она уточнила, что весной можно стричь пуделей, йоркширских терьеров, болонок, южнорусских и кавказских овчарок. Однако решение следует принимать исходя из самочувствия животного, подчеркнула Татаренко.

"Если хозяин видит, что собаке жарко, плохо, что она перегревается в своей "шубе", то нужно стричь. А как это сделать правильно, подстричь наголо или удалить только часть шерсти – такие вопросы лучше решать не самостоятельно, а посоветовавшись с грумером, ветеринаром, а еще лучше со специалистом по конкретной породе", – резюмировала биолог.

Ранее ветеринар Екатерина Ведерникова рассказала, что отсутствие качественного ухода за шерстью после зимы грозит развитием дерматологических заболеваний у кошек и собак. По ее словам, в период весенней линьки животные "перебаливают": выпадающая шерсть причиняет зуд и дискомфорт. Поэтому следует тщательнее вычесывать питомцев.