Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом

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Шерсть защищает собаку от прямых солнечных лучей и перегрева, поэтому нельзя брить питомца наголо или делать короткую стрижку, объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, в противном случае животное может получить ожоги или тепловой удар. Кинолог подчеркнул, что легче переносить жару собаке поможет обработка лап и носа прохладной водой, вычесывание подшерстка, а также изменение графика прогулок на более прохладное время суток.

"Среди советов на лето: не перекармливать собак, поскольку животные в такие дни меньше двигаются и расходуют меньше энергии, и следить за тем, чтобы у собаки всегда был доступ к свежей воде", – приводит слова Голубева РИА Новости.

Эксперт также советует не оставлять в миске несъеденный корм, поскольку он быстро портится из-за жаркой погоды. Это может привести к расстройству желудка у собаки.

Ранее Голубев рассказал, что особенно тяжело переносят жару пожилые собаки и молодые щенки, а также беременные питомцы, с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кинолог посоветовал не выводить таких собак на прогулку в знойные дни.