Кинолог предупредил владельцев собак об опасности гулять в жару

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Собаки могут тяжело переносить жару, поэтому в знойные дни необходимо беречь животных от прогулок на открытом солнце и физических нагрузок. В частности, это касается молодых щенков и пожилых собак, беременных, с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Воздействие высокой температуры может привести к ухудшению состояния здоровья собаки. <...> В жаркие летние дни будьте особенно внимательны к собаке, если она находится в зоне риска. Берегите ее от чрезмерных нагрузок и палящего солнца", – приводит слова кинолога РИА Новости.

По словам специалиста, в жаркую погоду животные становятся уставшими и вялыми, часто дышат и потребляют много жидкости. Но бывают случаи, когда собака не демонстрирует плохое самочувствие.

Ранее Голубев рассказал, каким правилам поведения с собаками необходимо обучить детей, чтобы предотвратить несчастные случаи.