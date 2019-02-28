Слонят из Мьянмы в "Уголке дедушки Дурова" научили танцевать "канкан"

Слонята Луна, Одри и Мона, которых привезли в "Уголок дедушки Дурова" из Мьянмы, научились подниматься на тумбы и понимать, что их хвалят. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе театра.
"Слонята учат новые команды, например off (встать на задние лапы) и sitz (сесть), есть также команда, после которой они должны покружиться", – рассказал представитель театра. "Это международные команды, которые едины для всех животных", – пояснили в пресс-службе, добавив, что слонятам еще предстоит их освоить. По словам собеседника агентства, будущие артисты уже знают, как вставать на тумбы по команде и поочередно поднимать передние ноги, танцуя "канкан".
Слонята не только научились выполнять простые команды, но и стали понимать, когда дрессировщики хвалят их, называя "умницами" и "хорошими девочками". После похвалы животные получают лакомство.
"В дальнейшем они будут обучаться в зависимости от своих способностей", – рассказали сотрудники "Уголка дедушки Дурова". "К примеру, одно животное может легко вставать на задние ноги, а другое не может на задние, но может на передние", – пояснили специалисты, отметив, что дрессура требует времени.
Власти Мьянмы подарили трех слонят в знак дружбы и в честь 70-летия установления дипломатических отношений с Россией. Животных привезли в Москву в декабре 2018 года.
Ранее "Уголок дедушки Дурова" выбрал для слонят имена. Их назвали Луна, Одри и Мона. Авторам имен пообещали дать по три пригласительных на любой спектакль. Теперь дрессировщики учат слонят узнавать свои имена на русском языке.
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