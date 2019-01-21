Слонятам из Мьянмы в "Уголке дедушки Дурова" дали имена

Фото: Агентство "Москва"

Театр "Уголок дедушки Дурова" выбрал имена для трех слонят-девочек, которых в конце прошлого года привезли в Москву из Мьянмы. Животных назвали Луна, Одри и Мона. Авторы имен получат по три пригласительных на любой спектакль, а также фирменные майки с логотипом театра.

"Луна (ударение на первый слог), Одри и Мона – так теперь зовут наших слонят. Всего нам прислали несколько десятков имен и выбрать было сложно", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.

Слонят доставили в Москву для "Уголка дедушки Дурова" 22 декабря. Власти Мьянмы подарили их России в знак дружбы и в честь 70-летия дипломатических отношений между странами. Слонятам около четырех лет. В театре они пройдут обучение и будут участвовать в постановках.

Конкурс на выбор имен для них стартовал 26 декабря. В качестве условий называлось, что имена должны быть иностранными и немногосложными – так проще давать команды. Слонят потом пригласят выступать в Большой московский цирк, рассказал директор цирка Эдгард Запашный. А пока они будут акклиматизироваться, знакомиться с новой средой и условиями жизни.