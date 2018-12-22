Слонята из Мьянмы для "Уголка дедушки Дурова" прибыли в Москву

Фото: Агентство "Москва"

Трех слонят доставили в Москву для "Уголка дедушки Дурова". Их подарили власти Мьянмы в знак дружбы и в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами.

В театре ожидали прибытия животных. После обязательного карантина они должны познакомиться со взрослой слонихой.

Сотрудников "Уголка дедушки Дурова" уточнили, что возраст слонят составляет около четырех лет. В театре они пройдут обучение и будут участвовать в постановках.