Слонят из "Уголка дедушки Дурова" пригласят выступать в Большой московский цирк

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Трех мьямских слонят, которых передали в театр "Уголок дедушки Дурова", пригласят выступать в Большой московский цирк. Об этом порталу Москва 24 рассказал директор цирка Эдгард Запашный.

"Сейчас слонята будут проходить процесс акклиматизации, знакомиться с новой средой и будут принимать условия, в которых они будут жить. Также у Дурова есть большой слон, с которым маленьких слонят познакомят, надо научить их дружить и не обижать друг друга. В дальнейшем – это вопрос воспитания, дрессуры, который растянется на несколько лет. Я думаю, что года через 3–4 они начнут работать, а как только они станут профессиональными артистами, я, как директор Московского государственного цирка, буду приглашать их к себе на работу или пытаться заинтересовать семью Дуровых, чтобы они выступали на других площадках", – пояснил Запашный.

По его словам, руководство театра "Уголок дедушки Дурова" – профессионалы величайшего уровня, которым не нужны консультации по воспитанию слонов. "Юрий Дуров – представитель величайшей цирковой династии, он сам кого хочешь научит, как общаться со слонами, поэтому консультации ему не нужны", – добавил дрессировщик.

Трех слонят доставили в Москву для "Уголка дедушки Дурова" 22 декабря. Их подарили власти Мьянмы в знак дружбы и в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами. Возраст слонят составляет около четырех лет. В театре они пройдут обучение и будут участвовать в постановках.

А 26 декабря стартует конкурс на выбор имен для слонят из Мьянмы. Предлагать клички для животных смогут зрители и поклонники театра, однако есть некоторые условия: имена не должны быть русскими, также нужно, чтобы в слове количество букв не было большим – так удобнее давать команды. Конкурс по выбору кличек для новых артистов театра продлится две недели.