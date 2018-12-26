Конкурс на выбор имен для слонят театра "Уголок дедушки Дурова" стартует 26 декабря

В "Уголке дедушки Дурова" стартует конкурс на лучшие имена для слонят

26 декабря стартует конкурс на выбор имен для слонят из Мьянмы, которых подарили театру "Уголок дедушки Дурова". Об этом порталу Москва 24 сообщил художественный руководитель учреждения, артист Юрий Дуров.

"Мы начнем 26 декабря, – заявил Дуров, – это дело неспешное, нужно подобрать хорошие имена. Вся информация будет на нашем сайте".

По словам артиста, предлагать клички для животных смогут зрители и поклонники театра, однако есть некоторые условия. Все нюансы, по словам Дурова, также будут указаны на сайте.

"Имена не должны быть русскими – это всегда вносит сумятицу. Например, если назвать животное Маша или Катя, становится непонятно, к кому обращаются – к ассистенту, к врачу или к слону. Поэтому мы всегда стараемся брать имена, которые непривычны для нас. Также нужно, чтобы в слове количество букв не было большим – так удобнее давать команды".

Однако решающее слово по поводу кличек для слонят будет за работниками театра.

"Выбирать итоговый вариант будем мы – те, кто будут заниматься со слонятами", – добавил Дуров, добавив, что конкурс по выбору кличек для новых артистов театра продлится две недели.

Трех слонят доставили в Москву для "Уголка дедушки Дурова" 22 декабря. Их подарили власти Мьянмы в знак дружбы и в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами. Возраст слонят составляет около четырех лет. В театре они пройдут обучение и будут участвовать в постановках.