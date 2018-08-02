Трех слонят из Мьянмы подарили "Уголку дедушки Дурова"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Трех азиатских слонят – подарок правительства Мьянмы – привезут в Москву в сентябре. Их переезд в Россию пройдет при поддержке городского департамента культуры, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Экзотическим гостям по четыре года, а их вес составляет около тонны. По словам специалистов, начало осени – наиболее благоприятный период для адаптации животных к новым климатическим условиям.

Как уточнили в департаменте культуры города, слонят передадут театру "Уголок дедушки Дурова", чтобы они могли стать цирковыми артистами под руководством народного артиста России Юрия Дурова и его дочери, артистки-дрессировщицы Натальи Дуровой. Отмечается, что в театре есть помещения, где слонята смогут провести период ветеринарного карантина, а затем обустроиться постоянно.

По словам заместителя худрука театра Игоря Базарова, слоны уже много лет принимают участие в представлениях, это – "традиция династии дрессировщиков Дуровых". "Накоплен опыт обучения и содержания этих животных, а также ухода за ними с молодых лет до преклонного возраста", – пояснил заслуженных зоотехник России. Он отметил, что слонята из Мьянмы выйдут на сцену театра не ранее чем через год после приезда.

Базаров также добавил, что один из дрессировщиков театра отправится в Мьянму, чтобы перелет и адаптация слонят прошли успешно,

Когда период ветеринарного карантина закончится, животные поселятся в большом слоновнике с уличным вольером и бассейном. Там они смогут познакомиться со взрослой слонихой Сюзи, которую привезли в столицу еще в 1980 году.