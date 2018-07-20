В Московском зоопарке установили бинокли для наблюдения за животными

Фото: Портал Москва 24/Лидия Широнина
В Московском зоопарке установили два бинокля с 12-кратным увеличением для наблюдения за животными. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Бинокли появились на старой и новой территориях зоосада. Один находится неподалеку от главного входа на Большом пруду. Оттуда можно увидеть панораму зоопарка, скалу хищных птиц и вольер с розовыми и красными фламинго.
Второй бинокль находится возле экспозиции "Копытные Африки". С помощью оптики можно посмотреть за жизнью зебр Греви, страуса, жирафа, карликового бегемота, винторогих козлов, дагестанских туров и голубых баранов.
"Посетители смогут сосчитать полоски зебр Греви и пятна жирафа Липы, а также на расстоянии вытянутой руки понаблюдать за тем, как принимает солнечные ванны бегемотиха Ксюша", – рассказала генедиректор зоосада Светлана Акулова.
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