В Московском зоопарке установили бинокли для наблюдения за животными

Фото: Портал Москва 24/Лидия Широнина

В Московском зоопарке установили два бинокля с 12-кратным увеличением для наблюдения за животными. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Бинокли появились на старой и новой территориях зоосада. Один находится неподалеку от главного входа на Большом пруду. Оттуда можно увидеть панораму зоопарка, скалу хищных птиц и вольер с розовыми и красными фламинго.

Второй бинокль находится возле экспозиции "Копытные Африки". С помощью оптики можно посмотреть за жизнью зебр Греви, страуса, жирафа, карликового бегемота, винторогих козлов, дагестанских туров и голубых баранов.

"Посетители смогут сосчитать полоски зебр Греви и пятна жирафа Липы, а также на расстоянии вытянутой руки понаблюдать за тем, как принимает солнечные ванны бегемотиха Ксюша", – рассказала генедиректор зоосада Светлана Акулова.