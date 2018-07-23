Шоу хищных птиц покажут в парке "Сокольники" 18 августа

Фото: Портал Москва 24/Лидия Широнина

Шоу хищных птиц России покажут в честь пятилетия орнитария в парке "Сокольники" 18 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Выступление пернатых можно будет увидеть в 13:00 на Центральной эстраде. Орнитологи расскажут посетителям об особенностях поведения хищных птиц.

Также для гостей выступят заслуженная артистка Белоруссии, певица и актриса Анжелика Агурбаш, солистка оперной труппы Большого театра, лауреат международных конкурсов Дарья Зыкова и молодые исполнители.

На мероприятие также пригласили горожан, принесших птиц для выхаживания в орнитарий парка. Со времени запуска проекта специалисты помогли сотням птиц.