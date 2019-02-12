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12 февраля, 09:15

В "Уголке дедушки Дурова" учат слонят из Мьянмы узнавать свои имена на русском

животные

12 февраля, 09:15

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Фото: Агентство "Москва"

В театре "Уголок дедушки Дурова" учат узнавать свои имена на русском языке трех слонят, перевезенных из Мьянмы, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе театра.

"Для начала им нужно запомнить и научиться откликаться на свои имена: Луна, Одри и Мона. С ними работает дрессировщик", – рассказали в театре.

В дальнейшем слонятам предстоит научиться еще нескольким командам на русском.

Ранее сообщалось, что театр "Уголок дедушки Дурова" выбрал для слонят имена. Животных назвали Луна, Одри и Мона. Авторам имен обещали дать по три пригласительных на любой спектакль.

животные

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