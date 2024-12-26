26 декабря, 13:39Регионы
Курьер доставил в приют в Перми кошку в заклеенной коробке
Фото: телеграм-канал "Приют Матроскин"
Курьер на такси доставил в приют "Матроскин" в Перми кошку в заклеенной коробке. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.
На фото в публикации можно увидеть коробку со скотчем, сбоку у которой было несколько отверстий.
"У таких людей даже не хватает смелости позвонить в приют и предупредить. <...> Отправлять кошку "Яндекс Доставкой" – не единственный выход. У нас тоже не хватает сил, времени и денег. Но мы забрали ее. Кошка просто заживо замерзла бы, если таксист отпустил бы ее на улицу", – говорится в сообщении.
Кошке дали имя Яниса и отправили ее в ветеринарную клинику. Приюту потребуется 10 тысяч рублей, чтобы оплатить прививки, анализы и пребывание питомца в стационаре.
Ранее сотрудники столичного метрополитена обнаружили на одной из станций оставленную в переноске кошку. Сотрудники подземки попросили ее хозяина связаться с ними через контакт-центр "Московский транспорт", позвонив по номеру 3210 с мобильного телефона.
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