Курьер доставил в приют в Перми кошку в заклеенной коробке

Фото: телеграм-канал "Приют Матроскин"

Курьер на такси доставил в приют "Матроскин" в Перми кошку в заклеенной коробке. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

На фото в публикации можно увидеть коробку со скотчем, сбоку у которой было несколько отверстий.

"У таких людей даже не хватает смелости позвонить в приют и предупредить. <...> Отправлять кошку "Яндекс Доставкой" – не единственный выход. У нас тоже не хватает сил, времени и денег. Но мы забрали ее. Кошка просто заживо замерзла бы, если таксист отпустил бы ее на улицу", – говорится в сообщении.

Кошке дали имя Яниса и отправили ее в ветеринарную клинику. Приюту потребуется 10 тысяч рублей, чтобы оплатить прививки, анализы и пребывание питомца в стационаре.

Ранее сотрудники столичного метрополитена обнаружили на одной из станций оставленную в переноске кошку. Сотрудники подземки попросили ее хозяина связаться с ними через контакт-центр "Московский транспорт", позвонив по номеру 3210 с мобильного телефона.

