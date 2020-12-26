Московский зоопарк запустил акцию "В зоопарке ждут подарки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московский зоопарк запустил новогоднюю акцию "В зоопарке ждут подарки", которая продлится до 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.
Как уточняется, каждый, кто принесет игрушку для животного, сможет пройти на территорию бесплатно.
"В прошлом году мы уже проводили подобную акцию. Она вызвала большой интерес у посетителей, и, конечно, трудно описать, как были рады наши обитатели. Как дети бегут утром искать подарки под елкой, так же питомцы зоопарка с удовольствием разбирали игрушки, доставали из них лакомства", – приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.
В дни акции пункт приема подарков будет работать на главном входе с 11:00 до 16:00.
Принести в подарок можно различные мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине.
Для участия в акции нужно принести в зоопарк подарок, передать его волонтерам в специальном пункте и получить право бесплатного прохода.
Ранее жителям столицы рассказали, как обитатели Московского зоопарка встречают зиму. По словам Акуловой, в спячку впадают только пять процентов животных. Это бурые и гималайские медведи, тушканчики, сурки, еноты, бурундуки, хомяки и ежи. Посетителей просят не шуметь у вольеров медведей. Киперы, сотрудники зоопарка, следят за сном зверей через специальное окошко и по видеотрансляции. Они же и готовят помещения для животных к зимовке – раскладывают ветки и сено.
В Московском зоопарке тушканчиков поместили в специальный холодильник на зиму
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