В Подмосковье спасатели освободили кота из решетки подвального окна

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

В поселке Колычево в Можайском городском округе спасателям удалось освободить кота, застрявшего в решетке подвального окна жилого дома, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.

С просьбой помочь животному в единую диспетчерскую службу обратился местный житель. Мужчина уточнил, что брошенный хозяевами кот регулярно становится пленником данной решетки и до этого момента всегда сам выбирался из нее.

"Прибывшие на место спасатели разжали прутья с помощью аварийно-спасательного инструмента и выпустили животное. Выяснилось, что в таком положении кот просидел несколько дней. Все это время жители надеялись, что он сам сможет выбраться, и присматривали за ним. Скорее всего, постоянные угощения от местных добавили коту несколько лишних килограммов, что и помешало ему выбраться", – рассказал старший смены Михаил Дыкман.

Ранее столичные спасатели помогли сове, которая застряла на крыше жилого дома в Басманном районе столицы. Как выяснилось, птица поводком запуталась в оттяжках антенны на крыше. Спасатели приступили к освобождению птицы после того, как электрик местной управляющей компании подтвердил отсутствие опасности удара током.