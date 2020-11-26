В Подмосковье спасатели освободили кота из решетки подвального окна

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"
В поселке Колычево в Можайском городском округе спасателям удалось освободить кота, застрявшего в решетке подвального окна жилого дома, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
С просьбой помочь животному в единую диспетчерскую службу обратился местный житель. Мужчина уточнил, что брошенный хозяевами кот регулярно становится пленником данной решетки и до этого момента всегда сам выбирался из нее.
"Прибывшие на место спасатели разжали прутья с помощью аварийно-спасательного инструмента и выпустили животное. Выяснилось, что в таком положении кот просидел несколько дней. Все это время жители надеялись, что он сам сможет выбраться, и присматривали за ним. Скорее всего, постоянные угощения от местных добавили коту несколько лишних килограммов, что и помешало ему выбраться", – рассказал старший смены Михаил Дыкман.
Ранее столичные спасатели помогли сове, которая застряла на крыше жилого дома в Басманном районе столицы. Как выяснилось, птица поводком запуталась в оттяжках антенны на крыше. Спасатели приступили к освобождению птицы после того, как электрик местной управляющей компании подтвердил отсутствие опасности удара током.
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