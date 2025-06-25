Павильон столичного зоопарка с малайскими медведями будет открываться раньше

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Павильон Московского зоопарка "Солнечные медведи", в котором находятся малайские медвежата, будет открываться на час раньше. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

Теперь гости смогут посетить его с 14:00 до 16:00. Причиной этого стали небольшие изменения графика кормления медвежат и продолжающиеся работы по объединению их в одну группу.

Медвежата Лучик и Звездочка познакомились в марте. Как рассказали в пресс-службе зоосада, сначала специалисты приносили Лучика в комнату Звездочки, чтобы они установили контакт на расстоянии, однако медвежата относились друг к другу с недоверием. После этого животные начали общаться друг с другом на протяжении 15–20 минут.

Как отмечала генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова в конце мая, медвежата с интересом реагируют на посетителей. Лучик и Звездочка привыкли ко всеобщему вниманию и все реже уединяются. Они комфортно и безопасно чувствуют себя при посетителях.

Зоологи выстраивают режим животных таким образом, чтобы они успели пообедать до открытия павильона, а следующий прием пищи происходит уже после его закрытия.