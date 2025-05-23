В столичном зоопарке увеличили время работы павильона с малайскими медвежатами

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке увеличили время работы павильона с краснокнижными малайскими медвежатами Машей, Лучиком и Звездочкой. Теперь увидеть их можно с 15:00 до 17:00, передает портал мэра и правительства столицы.

Зоологи планируют поэтапно увеличивать часы работы павильона "Солнечные медведи". Сейчас медвежата адаптируются к визитам посетителей. Сотрудники зоопарка следят за тем, чтобы гости заходили в павильон группами до 15 человек.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, медвежата с интересом реагируют на посетителей. Раньше после активности животные периодически уходили в неэкспозиционное помещение.

"Сейчас Лучик и Звездочка, живущие в одном вольере, привыкли ко всеобщему вниманию и все реже уединяются. Они комфортно и безопасно чувствуют себя при посетителях и могут прилечь на верхнюю полочку подремать, не боясь, что их потревожат", – рассказала Акулова.

Маша живет в соседнем вольере одна, она еще периодически уходит в неэкспозиционное помещение, когда устает от излишнего внимания.

Зоологи выстраивают режим животных таким образом, чтобы они успели пообедать до открытия павильона, а следующий прием пищи происходит уже после его закрытия. Дальнейшим шагом станет кормление при посетителях.

Медвежата Лучик и Звездочка познакомились в марте и теперь проводят время вместе. Как рассказали в пресс-службе зоосада, животных знакомили аккуратно. Сначала специалисты приносили Лучика в комнату Звездочки, чтобы они установили контакт на расстоянии, однако медвежата относились друг к другу с недоверием.

Как только сотрудники зоопарка поняли, что общение Лучика и Звездочки складывается хорошо, время встреч увеличили до нескольких часов.