Розового фламинго обнаружили в Пермском крае второй раз за 30 лет

Фото: телеграм-канал "МОЙ ГОРОД - ПЕРМЬ!"

На территорию завода в Пермском крае прилетел розовый фламинго. Об этом сообщается в телеграм-канале краевых властей.

"Обессиленная птица приземлилась на территории завода в Чайковском. Птицу подобрали, покормили и обогрели", – говорится в сообщении.

Специалисты краевого орнитологического сообщества отметили хорошее состояние птицы. После отлова ей оказали помощь, а позже планируют выпустить в естественную среду обитания.

Случай появления розового фламинго в регионе стал вторым за 30 лет. До этого птицу такого вида нашли на реке Сылве в пермском Кунгуре в октябре 1990 года. В 1915 году еще один розовый фламинго залетал в Чайковский район города.

Розовые фламинго обитают в Африке, южной части Европы и юго-западной части Азии. Специалисты предположили, что птица могла заблудиться во время перелета.

Ранее фламинго нашли в подмосковном Пущине. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов тогда сообщил, что беспокоиться за осевших птиц не стоит. Они найдут путь в места естественного обитания, если им не понравится в регионах, в которых они оказались при миграции.



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