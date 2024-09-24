Финляндия досрочно вернет Китаю двух подаренных панд

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Финляндия вернет в Китай двух панд, которые были подарены председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в страну в 2017 году. Животные содержались в зоопарке в Эхтяри, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление зоосада.

Причиной такого решения стали сразу несколько факторов, включая сокращение ежегодного числа туристов, в том числе из РФ, а также значительный рост инфляции и процентных ставок. Из-за тяжелых финансовых обстоятельств зоопарк не может продолжать содержание панд.

В пресс-службе зоопарка отметили, что животных вернут до конца этого года.

В августе панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год. Появление на свет панды стало уникальным событием, поскольку оказалось первым случаем, когда бамбуковые медведи родили детеныша в России.

Между тем власти Москвы надеются на появление у панды Катюши брата или сестры, рассказал глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Он отметил, что для Китая предоставление панд другому государству является признаком доброты отношений и партнерства.