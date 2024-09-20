20 сентября, 16:08В мире
Китайский зоопарк признался, что раскрашивал собак в панд
На видео, снятом одним из посетителей, заметно, как одна из "панд" часто дышит, отдыхая на камне в ограде. На другом ролике запечатлели "панду" с длинным хвостом. Ранее зоопарк рекламировал новую экспозицию с изображением панд.
"Это пандог", – написал один из комментаторов.
После того, как информация попала в социальные сети, представители зоопарка признались, что раскрасили двух собак породы чау-чау в черно-белые цвета. С тех пор посетители требуют вернуть им деньги за недостоверную рекламу.
В августе от внезапной болезни в Китае скончалась гигантская панда Тунтун. Результаты вскрытия показали, что у панды закупорился пилорический отдел желудка, что повлекло переполнение желудка. Тунтуну на момент смерти было почти 20 лет, до своего дня рождения – 30 августа – он не дожил 2,5 недели.