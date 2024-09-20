Китайский зоопарк признался, что раскрашивал собак в панд

Сотрудники Шаньвэйского зоопарка в Китае признались, что панды в их экспозиции на самом деле были раскрашенными собаками, после того как посетители заподозрили обман, когда "панды" начали тяжело дышать и лаять. Об этом сообщает New York Post

На видео, снятом одним из посетителей, заметно, как одна из "панд" часто дышит, отдыхая на камне в ограде. На другом ролике запечатлели "панду" с длинным хвостом. Ранее зоопарк рекламировал новую экспозицию с изображением панд.

"Это пандог", – написал один из комментаторов.

После того, как информация попала в социальные сети, представители зоопарка признались, что раскрасили двух собак породы чау-чау в черно-белые цвета. С тех пор посетители требуют вернуть им деньги за недостоверную рекламу.

В августе от внезапной болезни в Китае скончалась гигантская панда Тунтун. Результаты вскрытия показали, что у панды закупорился пилорический отдел желудка, что повлекло переполнение желудка. Тунтуну на момент смерти было почти 20 лет, до своего дня рождения – 30 августа – он не дожил 2,5 недели.