Гигантская панда Тунтун скончалась в Китае от внезапной болезни

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Самец гигантской панды Тунтун скончался утром 12 августа в Китае от внезапной болезни, пишет РИА Новости со ссылкой на Китайский центр по защите и исследованию гигантских панд.

До этого здоровье панды было хорошим, Тунтун был активным, вес и состояние шерсти тоже были в норме, уточнили в центре.

После смерти медведя ему провели вскрытие. Результаты показали, что у панды закупорился пилорический отдел желудка, что повлекло переполнение желудка. Из-за этого в других органах начали происходить кровотечения и острые воспалительные процессы, нарушились кровообращение и дыхательные функции, что и повлекло за собой смерть.

Тунтуну на момент смерти было почти 20 лет, до своего дня рождения – 30 августа – он не дожил 2,5 недели.

Тем временем вес панды Катюши из Московского зоопарка составил уже 32 килограмма, а рост достиг отметки в 130 сантиметров. При этом вес мамы панды Диндин достиг уже 125 килограммов, а рост на задних лапах зафиксирован на уровне 150 сантиметров. В свою очередь, папа Катюши Жуи весит примерно 140 килограммов, а его рост составил 165 сантиметров.

Как отметила гендиректор зоосада Светлана Акулова, Катюша дорастет до своих родителей примерно через 1,5 года.

