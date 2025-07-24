24 июля, 10:29Город
Второй круглосуточный стационар появился в госветклиниках Москвы
Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"
С июля на Мосветстанции, расположенной по адресу улица Юннатов, дом № 16А, открылся второй круглосуточный стационар, сообщила пресс-служба государственных ветклиник столицы.
Он оснащен всем необходимым оборудованием. В каждом боксе есть освещение, вентиляция и прочие условия, необходимые для комфорта пациентов. Уход и лечение осуществляют квалифицированные специалисты.
Стационар рассчитан на 19 питомцев. На дневное или круглосуточное лечение принимаются кошки и собаки. Исключение составят инфекционные больные.
Постоянное наблюдение ветеринара может понадобиться питомцам в период реабилитации или послеоперационного восстановления, при оказании экстренной помощи, а также тем, кому назначена длительная терапия. Размещение в стационаре возможно после согласования с ветеринарным врачом Мосветстанции.
Ранее депутаты Госдумы от партии "Новые люди" направили в Минцифры инициативу о создании короткого номера для вызова ветеринара.
Предполагается, что это могло бы не только повысить скорость реагирования на угрозы для жизни и здоровья животных, но и позволило бы сократить нагрузку на службы 112 и 103. Сейчас для того, чтобы связаться с ветеринаром, необходимо звонить по номерам 101, 102, 103 и другим.