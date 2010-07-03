Группу косаток и белух из Приморья доставили в Николаевский район

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Двух косаток и шесть белух из приморской бухты Средняя доставили в село Иннокентьевку Николаевского района Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Транс-Амур".

Отмечается, что село расположено в 60 километрах от места выпуска млекопитающих. Планируется, что животных далее перевезут к мысу Перовского в Сахалинском заливе, где косатки и белухи расположатся перед выходом на волю.

20 июня первая группа косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средней Приморского края, отправилась к месту выпуска в Охотском море. 21 июня животных доставили в Хабаровск.

В мае 2018 года Росприроднадзор по Дальневосточному федеральному округу разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Минимум 12 млекопитающих были выловлены, а также 90 белух. В "Центре передержки морских млекопитающих" (город Находка, Приморский край) оказались белухи и 11 косаток. Компании вылавливали животных для перепродажи.

В сентябре 2018 года зоозащитники по всему миру заявили, что Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу морских млекопитающих. Они заявили, что животные находятся в неподобающих условиях содержания. Также сообщалось, что из вольеров пропала больная косатка и три белухи. По подозрениям экологов, они погибли как раз из-за неподходящих условий.

Были возбуждены уголовные дела. За месяцы, прошедшие с момента огласки истории, в защиту млекопитающих выступили многие знаменитости, неравнодушные к проблемам окружающей среды.

