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Город

24 января, 18:16

Хаски-парк в Измайлове закроют 25 января

животные город

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Московские новости"

Хаски-парк на территории Измайловского парка будет закрыт с 25 января. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

"Компания – оператор площадки "Лес чудес" (ООО "Парк Инвест") обратилась в парк с запросом о расторжении договорных отношений в части оказания услуг, связанных с животными", – говорится в сообщении.

Сотрудники парка рассказали, что с территории парка были вывезены 17 ездовых собак, они сейчас находятся у собственника. В ближайшее время он вывезет еще 18 собак со второй круглогодичной площадки, после этого парк закроют.

В пресс-службе рассказали, что за последнюю неделю парк посетили депутаты Мосгордумы, полиция и ветеринарные врачи. Там подчеркнули, что на сегодняшний день в администрацию парка не поступало сообщений о жестоком обращении с животными.

Ранее пользователи Сети сообщили о том, что в Измайловском хаски-парке, где организуют катания на собачьих упряжках, издеваются над животными. Очевидцы утверждали, что в упряжки запрягают не ездовых собак, а истощенных животных. После опубликованных в интернете фото и видео парк временно приостановил работу.

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