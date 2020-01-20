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Город

20 января, 19:23

Хаски-парк в Измайлове временно закроют

происшествия животные город

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Площадку с хаски в Измайловском парке в Москве временно закроют после сообщений о плохом содержании собак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу зоны отдыха.

"В связи с обилием поступившей информации из СМИ и социальных сетей данный случай требует разбирательств. До момента выяснения всех обстоятельств работа площадки приостановлена", – сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что многие опубликованные в интернете фотографии не соответствуют действительности. По его словам, кадры были сделаны не на территории парка.

Условия содержания собак в парке ранее обязался проверить член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов.

Кроме того, депутат добавил, что по результатам проверки будет создан запрос в правоохранительные органы, комитет ветеринарии столицы, а также, если это потребуется, в департамент культуры Москвы, подведомственным учреждением которого является парк в Измайлове.

Ранее пользователи Сети сообщили о том, что в Измайловском хаски-парке, где организуют катания на собачьих упряжках, издеваются над животными. Очевидцы утверждают, что в упряжки там запрягают не ездовых собак, а истощенных животных.

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