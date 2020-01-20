Пользователи Сети сообщили об издевательствах над собаками в Измайловском парке

В Сети пожаловались на издевательства над собаками в Измайловском парке

Пользователи соцсетей заявили, что в Измайловском парке издеваются над собаками. Речь идет о Центре хаски, где посетителей катают на собачьих упряжках. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Судя по снятым очевидцами кадрам, запрягают в упряжки вовсе не ездовых собак, а истощенных животных. "Картина выглядит ужасно. Собаки в плохом состоянии. Я вчера гладила их. Ласковые собаки. Запах страшный. У меня рука была черная, вонючая. Снега нет. Не понимаю, как можно катать без снега", – рассказала волонтер Марина Тушчевская.

В свою очередь, руководитель Центра Игорь Кузьмин считает, что люди просто преувеличивают. "Наш парк курирует государственная ветеринарная инспекция. Не просто какие-то ветеринары. Они каждый месяц приезжают. Бывает, собаки испачкаются в сырую погоду. Хаски даже вымыть нельзя из-за строения шерсти", – подчеркивает он.

Защитники животных не верят подобным заявлениям. По их словам, проблема существует уже не первый год. В соцсетях опубликовано множество фотографий с неухоженными, изможденными и травмированными собаками.

Ранее спасатели вытащили из ледяной воды собаку у моста в центре столицы. С помощью ловчей петли ее подняли на борт судна на воздушной подушке "Славир-9". После спасения животное отпустили на волю.

