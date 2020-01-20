Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20 января, 14:31

Пользователи Сети сообщили об издевательствах над собаками в Измайловском парке

город общество

В Сети пожаловались на издевательства над собаками в Измайловском парке

Пользователи соцсетей заявили, что в Измайловском парке издеваются над собаками. Речь идет о Центре хаски, где посетителей катают на собачьих упряжках. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Судя по снятым очевидцами кадрам, запрягают в упряжки вовсе не ездовых собак, а истощенных животных. "Картина выглядит ужасно. Собаки в плохом состоянии. Я вчера гладила их. Ласковые собаки. Запах страшный. У меня рука была черная, вонючая. Снега нет. Не понимаю, как можно катать без снега", – рассказала волонтер Марина Тушчевская.

В свою очередь, руководитель Центра Игорь Кузьмин считает, что люди просто преувеличивают. "Наш парк курирует государственная ветеринарная инспекция. Не просто какие-то ветеринары. Они каждый месяц приезжают. Бывает, собаки испачкаются в сырую погоду. Хаски даже вымыть нельзя из-за строения шерсти", – подчеркивает он.

Защитники животных не верят подобным заявлениям. По их словам, проблема существует уже не первый год. В соцсетях опубликовано множество фотографий с неухоженными, изможденными и травмированными собаками.

Ранее спасатели вытащили из ледяной воды собаку у моста в центре столицы. С помощью ловчей петли ее подняли на борт судна на воздушной подушке "Славир-9". После спасения животное отпустили на волю.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика