Владелец "уникальной кошки за 20 миллионов" готов отдать ее бесплатно

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Житель Новороссийска Георгий, который подал объявление о продаже "уникальной кошки" за 20 миллионов рублей, может отдать ее бесплатно. Об этом мужчина сообщил сайту Москва 24.

"Там все написано, какая цена. Но может быть, я ее бесплатно отдам. Я просто вижу такую цену, чтобы привлечь внимание", – уточнил владелец кошки.

Он также подчеркнул, что животное здорово и привито, с ним ним нет никаких проблем.

По словам Георгия, кошку он нашел на могиле целительницы в Челябинской области. Мужчина заявил, что уникальность его кошки в том, что она якобы "помогала" ему с различными проблемами.

"За это время я кардинально изменил жизнь в лучшую сторону, когда я в чем-то сомневаюсь – мне обязательно снится сон, где мне все раскладывают по полочкам и говорят, как поступить. Два дня назад кошка сказала мне во сне, что нужно ее продать, а деньги пустить на благое дело, кому-то сейчас она очень нужна", – говорится в объявлении.

Кроме того, мужчина отметил, что покупкой его кошки интересуются, но подробности возможных сделок он не раскрыл.

Ранее стала известна самая популярная порода кошек у жителей столицы. Большинство москвичей отдали свое предпочтение мейн-кунам.