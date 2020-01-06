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Общество

07:09

Названа самая популярная порода кошек у москвичей

общество животные

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Стала известна самая популярная порода кошек у жителей столицы за прошедший год. Так, в 2019 чаще всего москвичи выбирали мейн-кунов. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на председателя правления региональной общественной организации "Роскошные кошки" Марину Литвину.

Эксперт отметила, что в столице у заводчиков представлены практически все существующие в мире породы кошек.

"Первенство мейн-кунов на данный момент оспорить невозможно, это самая популярная в Москве порода. Вторыми в рейтинге идут британские короткошерстные кошки. Но, в целом, разнообразие пород стало больше – очень много новых короткошерстных, экзотических, редких пород появилось. Сегодня у москвичей представлены практически все породы кошек", – подтвердила Литвина.

Специалист объяснила, что популярность британских кошек и мейн-кунов обусловлена любовью подавляющего числа россиян к крупным животным.

"У нас в России любят крупных и собак, и кошек. И британы, и мейн-куны – это очень крупные кошки, очень многие хотя большого серого или черного кота, но главное – большого. Думаю, в этом секрет популярности этих пород", – подытожила Литвина.

Ранее эксперты назвали самую популярную породу собак у россиян. Об этом сообщили в Российской кинологической федерации.

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