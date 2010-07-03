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Общество

07:43

Названа самая популярная порода собак у россиян

животные общество

Фото: depositphotos/Laures

Самой популярной породой собак у россиян в 2019 году стал немецкий шпиц. Также популярностью пользуются сибирский хаски, йоркширский терьер и акита, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию (РКФ).

"Сейчас в стране востребованы компаньоны. Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире. На втором месте – сибирский хаски. Йоркширский терьер в этом году на третьем месте", – сказал представитель РКФ.

По его словам, в топ-10 самых популярных пород собак за текущий год также вошли: акита, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба, американский стаффордширский терьер, тибетский мастиф.

Ранее сообщалось, что несколько пород кошек стали самыми популярными у россиян в 2018 году. Первое место среди них занимает священная бирма. Далее следуют породы мейн-кун, скоттиш-фолд и канадский сфинкс.

Эксперты отмечают, что росту популярности некоторых пород всегда способствует реклама. Есть породы, спрос на которые мог бы быть заоблачным, однако их почти не рекламируют, поэтому их выбирают немногие. К таким породам относится, например, бурмилл.

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