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В США собака получила диплом о высшем образовании в области медицины в Университете Кларксон. Диплом выдали золотистому ретриверу по кличке Гриффин после того, как он прошел весь курс обучения вместе со своей хозяйкой. Собака прошла курс по эрготерапии, передает "Мир24".

Хозяйка Гриффина прикована к инвалидному креслу из-за тяжелого заболевания. В течение курса обучения ее сопровождал четвероногий. Администрация учебного заведения приняла решение, что пес заслужил диплом о высшем образовании ничуть не меньше, чем его хозяйка.

По словам хозяйки собаки, питомец помогает ей в повседневной жизни, в том числе открывает и закрывает двери, включает и выключает свет, а также приносит различные предметы.

Российская кинологическая федерация (РКФ) ранее назвала самой популярной собакой у россиян в 2018 году немецкого шпица. На втором месте по популярности оказался йоркширский терьер, на третьем – чихуахуа. Четвертое место в рейтинге удерживает немецкая овчарка – 10,9 тысячи в 2018 году, 11,2 тысячи в 2017.