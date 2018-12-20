В США собака получила диплом о высшем образовании в области медицины в Университете Кларксон. Диплом выдали золотистому ретриверу по кличке Гриффин после того, как он прошел весь курс обучения вместе со своей хозяйкой. Собака прошла курс по эрготерапии, передает "Мир24".
Хозяйка Гриффина прикована к инвалидному креслу из-за тяжелого заболевания. В течение курса обучения ее сопровождал четвероногий. Администрация учебного заведения приняла решение, что пес заслужил диплом о высшем образовании ничуть не меньше, чем его хозяйка.
По словам хозяйки собаки, питомец помогает ей в повседневной жизни, в том числе открывает и закрывает двери, включает и выключает свет, а также приносит различные предметы.
Российская кинологическая федерация (РКФ) ранее назвала самой популярной собакой у россиян в 2018 году немецкого шпица. На втором месте по популярности оказался йоркширский терьер, на третьем – чихуахуа. Четвертое место в рейтинге удерживает немецкая овчарка – 10,9 тысячи в 2018 году, 11,2 тысячи в 2017.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.