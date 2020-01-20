В Мосгордуме проверят условия содержания собак в хаски-парке в Измайлове

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Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов проверит условия содержания хаски в Измайловском парке, сообщает Агентство "Москва".

"Судя по статьям, которые появились в СМИ, состояние у собак неудовлетворительное, животные явно содержатся в грязи. При этом на сайте Измайловского парка есть официальная информация о знакомстве с собаками в хаски-центре, приводится перечень услуг и прейскурант", – отметил Козлов.

По его словам, в комментариях интернет-пользователи сообщают, о том, что это могут быть нелегальные дельцы, которые под брендом хаски-парка находятся там ежедневно и предлагают услуги незаконно.

"Это все надо проверять. Мы съездим и посмотрим", – добавил член комиссии Мосгордумы.

Кроме того, депутат добавил, что по результатам проверки будет создан запрос в правоохранительные органы, комитет ветеринарии столицы, а также, если это потребуется, в департамент культуры Москвы, подведомственным учреждением которого является парк в Измайлове.

Ранее пользователи Сети сообщили о том, что в Измайловском хаски-парке, где организуют катания на собачьих упряжках, издеваются над животными. Очевидцы утверждают, что в упряжки там запрягают не ездовых собак, а истощенных животных.