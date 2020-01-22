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Москва 24

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Общество

22 января, 11:40

Депутат МГД не нашел нарушений в работе хаски-парка в Измайловском парке

общество власть животные

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов не нашел нарушений в условиях содержания собак в хаски-парке в Измайловском парке.

"Те злостные нарушения содержания, которые мы увидели вчера на видео и фотографиях, не подтвердились", – цитирует депутата Агентство "Москва".

Он пояснил, что в парке есть зоны, где постоянно содержатся хаски, но они не участвуют в катании. Также есть зона с ездовыми собаками, которых привозят только в сезон, когда есть снег – два-три месяца в году.

Состояние животных удовлетворительное, видимых нарушений здоровья нет.

"Со слов оператора площадки, ездовые собаки приезжают из питомника в Тверской области. Есть смысл обратиться и посмотреть на условия содержания собак у этого заводчика, чтобы окончательно разобраться в этом деле", – добавил Козлов.

Работу хаски-парка в Измайловском парке приостановили до момента выяснения обстоятельств после сообщений о ненадлежащих условиях содержания собак. Пользователи соцсетей утверждают, что в центре издеваются над животными.

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