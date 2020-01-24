Домашние животные стали лучше питаться

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Подорожание сухого корма для котов и собак с января по ноябрь прошлого года на 9,5% связано с переходом домашних животных на более сбалансированный рацион питания, рассказала News.ru представить компании GfK Rus Валерия Казакевич.

По ее словам, россияне стали чаще покупать более дорогие корма вместо бюджетных.

"Также сухой сегмент кормов менее подвержен влиянию промо. Доля влажных кормов для кошек, реализованных по промо в натуральном выражении, выросла на 8% за последний год. Аналогичный показатель для сухих кормов увеличился всего на 2%", – сказала Казакевич.

Как отмечается, на подорожание кормов влияет ряд факторов. При этом россияне стали больше покупать и тратить на рацион для питомцев. Как говорится в материале, это связано с тем, что люди начали более осознанно подходить к вопросу ухода за питомцами.

Ранее ветеринары рассказали о причинах аллергии у домашних питомцев. Как утверждают специалисты, в большинстве случаев аллергены индивидуальны. Это могут быть компоненты пищи, цветочная пыльца, различные виды материи, металлы, укусы насекомых и продукты их жизнедеятельности, а также лекарства.

Ветеринары отмечают, что основными проявлениями аллергии являются обильное количество перхоти, выделения из глаз и ушей, рвота и жидкий стул. Также животное может часто чесаться, а это грозит попаданием через рану инфекции.