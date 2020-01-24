Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:22

Домашние животные стали лучше питаться

животные общество

Фото: depositphotos/chendongshan

Подорожание сухого корма для котов и собак с января по ноябрь прошлого года на 9,5% связано с переходом домашних животных на более сбалансированный рацион питания, рассказала News.ru представить компании GfK Rus Валерия Казакевич.

По ее словам, россияне стали чаще покупать более дорогие корма вместо бюджетных.

"Также сухой сегмент кормов менее подвержен влиянию промо. Доля влажных кормов для кошек, реализованных по промо в натуральном выражении, выросла на 8% за последний год. Аналогичный показатель для сухих кормов увеличился всего на 2%", – сказала Казакевич.

Как отмечается, на подорожание кормов влияет ряд факторов. При этом россияне стали больше покупать и тратить на рацион для питомцев. Как говорится в материале, это связано с тем, что люди начали более осознанно подходить к вопросу ухода за питомцами.

Ранее ветеринары рассказали о причинах аллергии у домашних питомцев. Как утверждают специалисты, в большинстве случаев аллергены индивидуальны. Это могут быть компоненты пищи, цветочная пыльца, различные виды материи, металлы, укусы насекомых и продукты их жизнедеятельности, а также лекарства.

Ветеринары отмечают, что основными проявлениями аллергии являются обильное количество перхоти, выделения из глаз и ушей, рвота и жидкий стул. Также животное может часто чесаться, а это грозит попаданием через рану инфекции.

Как правильно ухаживать за питомцами зимой

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика