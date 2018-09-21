Северный морской котик родился в Московском зоопарке впервые за 20 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Впервые за 20 лет в Московском зоопарке появился на свет детеныш северных морских котиков. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в зоопарке, недавно детеныша и его маму перевели в наружный вольер с большим бассейном, где котики смогут плавать и резвиться сколько душе угодно, время от времени отдыхая на специальных каменных насыпях. Маленькому Роджеру сейчас два месяца, поэтому пока его основная пища − материнское молоко. Однако, отметили специалисты, уже вскоре детеныша начнут кормить рыбой.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова назвала рождение морского котика "большим и радостным событием". По ее словам, животные дали здоровое потомство благодаря комфортным условиям, которые создали для них сотрудники зоосада. Она напомнила, что северный морской котик занесен в Красную книгу как уязвимый вид, так как на ластоногих бесконтрольно охотились вплоть до начала XX века, пока США, Канада, Япония и Россия в 1911 году не подписали конвенцию, чтобы предотвратить дальнейшее уничтожение этих животных. "Сегодня Командорские острова и остров Тюлений, являющиеся естественной средой обитания котиков, объявлены заповедной зоной", − отметила Акулова.

В Московском зоопарке живет группа из пяти северных морских котиков во главе с 12-летним самцом по имени Пират. Четыре представителя этой небольшой группы родились в дикой природе, поэтому им пришлось длительное время привыкать к новому месту, к сотрудникам и к друг другу, пояснили в зоопарке.