Ветеринары назвали наиболее склонные к ожирению породы кошек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ветеринары назвали четыре породы кошек, которые больше других склонны к ожирению, сообщает "Газета.ру".
Специалисты отмечают, что к набору веса склонны персидские, британские кошки, а также сфинксы и корниш-рексы.
По словам ветеринаров, для предотвращения ожирения у кошек их с детства нужно приучать к режиму питания, а также уделять внимание их физической активности.
"Часто причиной перекорма является еда со стола", – отмечают специалисты.
Ветеринары предупреждают, что ожирение может привести к болезням сердца, суставов, мочевой системы и диабету.
Ранее столичные ветеринары рассказали о правилах ухода за кошками. Хозяевам порекомендовали внимательно следить за здоровьем и поведением питомцев. Они призвали обращаться к специалисту в случае, если животное стало малоактивным, уединяется и прячется, а также отказывается от еды.
Ветеринары призвали не разговаривать с кошками низким голосом, поскольку они расценивают это как агрессию. Также специалисты порекомендовали не гладить кошку настойчиво, а просто дать ей понять, что вы хотите погладить ее. Кошка сама подойдет и позволит себя погладить.
Важно, чтобы хозяева регулярно играли с кошками и сами принимали участие в играх. Это позволит питомцам удовлетворить инстинкт хищника и не даст набрать лишний вес.
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