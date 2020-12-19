Названы самые популярные породы собак у россиян в 2020 году

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Российская кинологическая федерация (РКФ) составила рейтинг самых популярных пород собак у россиян в текущем году. В первую тройку попали немецкий шпиц, чихуахуа и йоркширский терьер, рассказал президент РКФ Владимир Голубев.
"Популярность этих пород можно объяснить тем, что чаще всего жители крупных городов заводят себе небольших по размеру собак, которых удобно содержать в квартире", – приводит слова Голубева Агентство "Москва".
По его словам, топ-10 самых популярных пород составляли на основании единой родословной книги РКФ. В ней каждый год регистрируют порядка 320 тысяч щенков.
Также, по слова Голубева, у россиян пользуются популярностью немецкая овчарка, среднеазиатская овчарка, вельш корги пемброк, лабрадор ретривер, джек-рассел-терьер, французский бульдог и мопс.
Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко рнаее назвала самые популярные породы кошек у россиян в 2020 году. Среди них мейн-куны, британские и сибирские кошки. Специалист подчеркнула, что во время пандемии спрос на домашних животных увеличился.
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