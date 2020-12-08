Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:39

Главная / Новости /

Названы самые популярные породы кошек у россиян в 2020 году

Мордочка сердечком: какие породы кошек стали популярны в 2020 году
животные общество

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала самые популярные породы кошек у россиян в 2020 году. Среди них мейн-куны, британские и сибирские кошки.

Специалист подчеркнула, что во время пандемии спрос на домашних животных увеличился.

"Мы отметили, что за этот период люди стали чаще приобретать животных – это связано с тем, что люди чаще стали находиться дома. По-прежнему лидируют британцы, мейн-куны и сибирские кошки", – приводит Агентство "Москва" слова Шевченко.

Она добавила, что кошки породы бурма также стали вызывать интерес у граждан. У этих животных короткая шерсть и мордочка сердечком, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что более 200 животных обрели хозяев после запуска в метро тематического поезда с изображением кошек и собак из приютов. Он начал курсировать в подземке в ноябре.

Как найти четвероногого друга

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать