Названы самые популярные породы кошек у россиян в 2020 году

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Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала самые популярные породы кошек у россиян в 2020 году. Среди них мейн-куны, британские и сибирские кошки.

Специалист подчеркнула, что во время пандемии спрос на домашних животных увеличился.

"Мы отметили, что за этот период люди стали чаще приобретать животных – это связано с тем, что люди чаще стали находиться дома. По-прежнему лидируют британцы, мейн-куны и сибирские кошки", – приводит Агентство "Москва" слова Шевченко.

Она добавила, что кошки породы бурма также стали вызывать интерес у граждан. У этих животных короткая шерсть и мордочка сердечком, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что более 200 животных обрели хозяев после запуска в метро тематического поезда с изображением кошек и собак из приютов. Он начал курсировать в подземке в ноябре.

