Куклачев прокомментировал исследование о "щенячьих глазах"

Комментируя исследование о "щенячьих глазах", руководитель столичного Театра кошек Юрий Куклачев рассказал ИА "НСН", что кошки – еще более талантливые манипуляторы, чем собаки.
"У кошек еще больше развито чувство манипуляции человеком! Если они чувствуют, что у вас где-то что-то болит, они придут и прижмутся к этому месту, коготком кольнут, хитрые", – подчеркнул Куклачев. По его словам, кошки "от природы" умеют подчинять человека себе и в результате "становятся хозяйками в квартире".
"Еще они считывают наши мысли. Не полностью, а касающиеся действий", – отметил собеседник агентства. "Я сижу, думаю, что надо бы покормить кошку. И вот кошка спрыгивает с холодильника: "Мяу-мяу, давай-давай, корми!" – привел пример Куклачев.
"Те, кто приходит в наш театр, попадают во власть кошек, под их обаяние", – добавил глава Театра кошек. По его словам, кошки способны "проникновенно посылать какие-то флюиды". Благодаря этому, едва появившись на сцене, они могут затмить в глазах зрителей любого народного артиста.
Ранее американские ученые заявили, что им удалось раскрыть секрет "щенячьих глаз". По словам биологов из Портсмутского университета, в процессе одомашнивания у собак сформировалась лицевая мышца, которая позволяет приподнимать брови "домиком". Именно так и возникает знакомый всем добрый и грустный взгляд. При этом, отметили ученые, хотя волки и являются ближайшими родственниками собак, у них такой особенности нет. Лишены ее и сибирские хаски.
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