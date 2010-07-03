Выбросившую кота в окно москвичку будут судить

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МВД возбудило уголовное дело против 36-летней москвички, выбросившей кота из окна, сообщает РИА Новости. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

Заявление в полицию написала жительница Москвы, которая стала свидетелем того, как неизвестная выбросила животное из окна дома в Ермолаевском переулке.

Полиция установила, что злоумышленница выбросила кота с четвертого этажа. Согласно выписке из ветеринарной клиники, животному причинены тяжкие телесные повреждения. Сейчас питомец находится на лечении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Госдума начала сбор отзывов на законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет. Сегодня живодеру грозит судимость лишь с 16 лет.

Согласно действующему закону, уголовная ответственность за жестокое обращение с животным наступает, если доказано, что подозреваемый намеренно причинял боль и страдания из хулиганских или корыстных побуждений, что повлекло гибель или увечье зверя. За живодерство грозит до пяти лет лишения свободы, но предусмотрены и менее суровые меры.