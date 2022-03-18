Ветеринар рассказал, почему домашние питомцы едят несъедобные вещи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Причины, по которым домашние питомцы едят несъедобные предметы, могут быть разными – от недостатка внимания до проблем со здоровьем. Об этом рассказал ветеринар Станции по борьбе с болезнями животных ЦАО Игорь Жуков.

Так, поедание собакой несъедобных предметов может быть связано с неправильным кормлением, проблемами с желудочно-кишечным трактом, вирусными инфекциями или заражением паразитами. Иногда аллотриофагия может быть связана с поведенческими особенностями питомца. Например, это происходит, когда собаку надолго оставляют дома.

"Для таких случаев существуют сахарные кости, лакомства из сухожилий и субпродуктов – они обычно занимают домашних животных надолго. Однако с этой проблемой лучше сразу идти к ветеринарному специалисту", – рекомендовал Жуков.

В случае когда поедание несъедобных предметов не связано с проблемами со здоровьем, то отучить питомца от этого можно, увеличив время прогулок и физической активности.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как правильно поменять питание для собаки. В первую очередь, по его словам, необходимо учитывать размер, возраст, энергетические потребности и физиологические особенности питомца. Если речь идет о выборе другого лечебного корма, то необходимо проконсультироваться с лечащим ветеринаром.

