16 декабря, 11:13Город
Приют для бездомных собак на западе столицы проведет день открытых дверей
Фото: приют для содержания безнадзорных животных западного административного округа города Москвы
Муниципальный приют для содержания безнадзорных животных Западного административного округа Москвы проведет день открытых дверей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Все желающие 20 декабря смогут посетить экскурсию по приюту и познакомиться с его обитателями. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 15:00. Перед посещением необходимо заранее зарегистрироваться. С собой нужно иметь паспорт. Дети от 5 до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.
Также лучше взять сменную обувь и одежду для комфортного взаимодействия с животными. Можно приносить корм, одноразовые пеленки, игрушки, когтерезы, амуницию для питомцев.
"Мы представим наших подопечных потенциальным хозяевам. Разумеется, только тех, кто готов к переезду в новый дом", – рассказала волонтер Ольга Ермолаева.
Гости разделятся на группы. Все собаки, с которыми им предстоит познакомиться, социализированы. Желающие забрать четвероногого друга с собой смогут сначала задать интересующие вопросы кинологу. Специалист даст советы по уходу за животными.
В Москве до 22 декабря пройдет акция по сбору подарков для бездомных кошек и собак "Добрая елка для лапок". Желающие присоединиться к акции могут выбрать карточку с питомцем, который больше всего понравился, узнать его предпочтения и принести подарок.
На каждой карточке животного находится специальный QR-код с информацией о четвероногом друге и контактами его куратора. Участники акции могут связаться с ним, чтобы побольше узнать о питомце и погулять с ним.
В сервисе "Моспитомец" представлены анкеты собак и кошек из 13 городских приютов